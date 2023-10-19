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Коммерческая недвижимость в Аспровалта, Греция

2 объекта найдено
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings в Аспровалта, Греция
Отель 1 комната с холодильником, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в популярном курортном поселке. На первом этаже расположено 4 студии. На…
€350,000
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings в Аспровалта, Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с furnishings
Аспровалта, Греция
Комнаты 12
Площадь 388 м²
Количество этажей 3
Продаются арендуемые комнаты в Аспровальте общей площадью 255 кв.м. Первый этаж состоит из 5…
€650,000
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