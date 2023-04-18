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Купить коммерческую недвижимость в Аспропиргос, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 8 спаленв Аспропиргос, Греция
Коммерческая 8 спален
Аспропиргос, Греция
3 200 м²
€ 1,400,000
Ref: 170 - Kapsalona Aspropyrgos SALE Building with 8 Spaces, 5 WC, area 3200 sq.m, Ground F…
Коммерческая 1 комнатав Аспропиргос, Греция
Коммерческая 1 комната
Аспропиргос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью 1.000кв.м.,находится в районеАспропиргос
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