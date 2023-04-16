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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Artemida, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 4 спальнив Artemida, Греция
Коммерческая 4 спальни
Artemida, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 163,000
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования, расположен в го…
Коммерческая 1 комнатав Artemida, Греция
Коммерческая 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Предлагается на продажу здание, состоящее из 8 квартир всего лишь 150 м от песчаного пляжа А…
Коммерческая 1 комнатав Artemida, Греция
Коммерческая 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Артемиды. Первый этаж состоит из 2 ко…
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