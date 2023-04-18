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Купить отель в Арта, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Skoupa, Греция
Отель 1 комната
Skoupa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Предлагаем вашему вниманию превосходный мини-отель, находящийся в прекрасном и горномпоселке…

Параметры недвижимости в Арта, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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