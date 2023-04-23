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Коммерческая недвижимость в Аридея, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Piperies, Греция
Коммерческая 1 комната
Piperies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 960,000
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс, который находится в живописной, горной местности…
Коммерческая 1 комната в Piperies, Греция
Коммерческая 1 комната
Piperies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается коммерческое помещение площадью 1400 кв.м в городе Аридея. Помещение функционирует…
Коммерческая 1 комната в Ydrea, Греция
Коммерческая 1 комната
Ydrea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
На продажу выставленокоммерческое помещение3240 кв.м. в 15000 кв.м. участкеврегионеАридея. 3…
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