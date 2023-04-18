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Купить магазин в Аргос, Греция

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1 объект найдено
Магазинв Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин
Municipality of Argos and Mykines, Греция
€ 992,000
Магазин открытой планировки на первом этаже 1 905,19 кв.м. с 2 туалетами, прихожей, складски…

Параметры недвижимости в Аргос, Греция

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