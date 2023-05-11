Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Магазины

Магазины с видом на горы в периферийная единица Арголида, Греция

Магазин В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 84 комнаты в Фалираки, Греция
Отель 84 комнаты
Фалираки, Греция
Комнаты 84
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Neochorouda, Греция
Коммерческая 1 комната
Neochorouda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 975,000
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коммерческая 1 комната в Неа-Потидея, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Отель 1 комната в Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Коммерческая 1 комната в Перея, Греция
Коммерческая 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 735,000
Коммерческая 1 комната в Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 420,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Коммерческая 1 комната в Уранополис, Греция
Коммерческая 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната в Лампети, Греция
Коммерческая 1 комната
Лампети, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Отель 12 спален в Греция, Греция
Отель 12 спален
Греция, Греция
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
€ 3,500,000
Коммерческая 1 комната в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Realting.com
Перейти