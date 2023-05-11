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Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Nafplio
3
2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в lakkes, Греция
Коммерческая 1 комната
lakkes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 640,000
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