Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Other

Другое с видом на море в периферийная единица Арголида, Греция

Другое В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 53,000
Коммерческая 5 комнат в Olympiaki Akti Beach, Греция
Коммерческая 5 комнат
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 250,000
Коммерческая 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 28,000
Коммерческая 6 спален в Nea Peramos, Греция
Коммерческая 6 спален
Nea Peramos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
€ 130,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 760,000
Отель 25 спален в Никити, Греция
Отель 25 спален
Никити, Греция
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 260 м²
€ 5,000,000
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Офис 7 спален в Chortiatis, Греция
Офис 7 спален
Chortiatis, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
€ 370,000
Коммерческая 1 комната в Докса, Греция
Коммерческая 1 комната
Докса, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 280,000
Коммерческая 1 комната в Ydrea, Греция
Коммерческая 1 комната
Ydrea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Коммерческая 6 спален в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коммерческая 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Коммерческая 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 55,000
Realting.com
Перейти