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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Арголида, Греция

Municipality of Nafplio
3
8 объектов найдено
Другое 4 спальни в Petri, Греция
Другое 4 спальни
Petri, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
€ 380,000
Коммерческая 1 комната в Aria, Греция
Коммерческая 1 комната
Aria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Магазин в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Магазин
Municipality of Argos and Mykines, Греция
€ 992,000
Коммерческая 1 комната в lakkes, Греция
Коммерческая 1 комната
lakkes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Agii Anargyri, Греция
Коммерческая 1 комната
Agii Anargyri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Коммерческая 1 комната в Nea Ephidauros, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Ephidauros, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Отель 1 комната в Lefkakia, Греция
Отель 1 комната
Lefkakia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Отель 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Отель 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
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