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Купить коммерческую недвижимость в Арханес, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Арханес, Греция
Коммерческая 1 комната
Арханес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Предлагаются на продажу три особняка в префектуре Ираклион. Они расположены в живописных пер…
Коммерческая 1 комнатав Agios Vasilios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Vasilios, Греция
1 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается открытая спортивная площадка с гоночной трассой BMX, стрелковым полем и кемпингом.…
Коммерческая 1 комнатав Каталагари, Греция
Коммерческая 1 комната
Каталагари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Предлагаем на продажу объект недвижимости общей площадью 9000 м2 в регионе Ираклион, на Крит…
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