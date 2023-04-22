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Коммерческая недвижимость в периферийная единица Аркадия, Греция

Municipality of Gortynia
2
Municipality of South Kynouria
1
Municipal Unit of Vytina
1
3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Козмас, Греция
Коммерческая 1 комната
Козмас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается бизнес площадью 230 кв.м на полуострове Пелопоннес. У объекта есть камин, зона бар…
Коммерческая 1 комната в Докса, Греция
Коммерческая 1 комната
Докса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Здание расположено в городе Пиргос. Является хорошим инвестиционным проектом, так как находи…
Коммерческая 1 комната в pyrgaki, Греция
Коммерческая 1 комната
pyrgaki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,000,000
Шале комлекс В горной Аркадии, всего два часа езды на автомобиле от столицы Греции Афин, на …
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