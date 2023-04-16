Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Производственные помещения

Купить производственное здание с видом на горы в периферийная единица Андрос, Греция

Municipality of Andros
3
Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отельв периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
400 м²
€ 400,036
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Коммерческая 1 комнатав District of Heraklion, Греция
Коммерческая 1 комната
District of Heraklion, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 979,037
Инвестиционная недвижимость для продажи в центре Ираклиона.Это неоклассическое здание, распо…
Коммерческая 1 комнатав Неа-Муданья, Греция
Коммерческая 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 215,388
Продается бизнес площадью 70 кв.м в Халкидиках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комнатав Episkopiana, Греция
Коммерческая 1 комната
Episkopiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 734,277
В одном из популярных туристических поселков на юго-востоке острова Корфу продается коммерче…
Отельв Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
500 м²
€ 1,400,126
Property Code: HPS113 - Hotel FOR SALE in Pallini Polichrono for €1.400.000. This 500 sq. m.…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 2,600,234
Продается гостиница на первой береговой линии в куротрном поселке Олимпийской Ривьеры. Четыр…
Коммерческая 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 195,807
Предлагается на продажу 2-х этажный отель площадью в 390 кв.м в районе Лутра Эдипсос, состоя…
Коммерческая 1 комнатав Лимин-Херсонису, Греция
Коммерческая 1 комната
Лимин-Херсонису, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 283,921
Предлагается на продажубизнес в центральной туристической зоне Крита. Общая площадьбизнеса с…
Коммерческая 1 комнатав Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 1 комната
Kavala Prefecture, Греция
1 Количество комнат 50 м²
€ 45,000
Kavala, Center: Opportunities For sale BRANDED RESTAURANT BUSINESS, in operation for many ye…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 900,081
Продается бизнес помещение полностью оборудованное общей площадью 900 кв.м. в центральной ча…
Коммерческая 1 комнатав Artemida, Греция
Коммерческая 1 комната
Artemida, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 362,244
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Артемиды. Первый этаж состоит из 2 ко…
Магазин 3 спальнив Palaio Faliro, Греция
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
108 м²
€ 380,034
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…

Параметры недвижимости в периферийная единица Андрос, Греция

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти