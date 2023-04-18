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Купить отель в Архея Олимпия, Греция

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2 объекта найдено
Отель 1 комнатав Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
Отель 1 комнатав Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
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