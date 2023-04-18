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Купить коммерческую недвижимость в Архея Олимпия, Греция

4 объекта найдено
Отель 1 комнатав Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница,расположенная в Древней Олимпии. Гостини…
Отель 1 комнатав Кладеос, Греция
Отель 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагается на продажу гостиница в Древней Олимпии. Гостиница состоит из 4-этажей,располага…
Коммерческая 1 комнатав Кладеос, Греция
Коммерческая 1 комната
Кладеос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
На продажу предоставляется комплекс - клуб для торжеств в историческом месте на полуострове …
Коммерческая 1 комнатав Макрисия, Греция
Коммерческая 1 комната
Макрисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Предлагаем на продажу торговый центр 1150 кв.м расположен в историчискам районе Олимбия Здан…
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