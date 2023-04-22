Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Saronikos
  6. Анависос

Коммерческая недвижимость в Анависос, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 6 спален в Анависос, Греция
Коммерческая 6 спален
Анависос, Греция
3 ванных комнат 228 м²
€ 320,000
Код недвижимости: 1374 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Бок-бок Здание общей площадью 228 кв.м, 2 уров…
Отель 1 комната в Анависос, Греция
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Realting.com
Перейти