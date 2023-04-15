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Купить отель с видом на горы в Anavissos Municipal Unit, Греция

Анависос
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1 объект найдено
Отель 1 комнатав Анависос, Греция
Отель 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,800,000
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…

Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

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