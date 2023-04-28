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  5. Ampelokipi - Menemeni Municipality

Коммерческая недвижимость в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

12 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 210,000
Район: Амбелокипи
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 49,000
Продается бизнес площадью 30 кв.м в центральной Греции
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,000
Продается бизнес площадью 21 кв.м в Салониках. Pайон: Амбелокипи
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается инвестиционная недвижимость в самом центральном месте района Абелокипи в Салониках…
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 108,000
Продается бизнес площадью 240 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается бизнес площадью 65 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прод…
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается бизнес площадью 520 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Бизнес рас…
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 43,000
Продается бизнес площадью 55 кв.м в Салониках. Бизнес сдается в данный момент. Арендная плат…
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается склад в районе Ампелокипои 125 кв.м
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер, отопление. Недви…
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается коммерческая площадь 52 м²на первом этаже в районеАмбелокипи
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