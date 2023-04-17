Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. demos chalkideon
  6. Амаринтос
  7. Гостиницы, отели

Купить отель в Амаринтос, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комнатав Амаринтос, Греция
Отель 1 комната
Амаринтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
Realting.com
Перейти