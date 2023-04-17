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Купить коммерческую недвижимость в Амаринтос, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав Ано Вафия, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Коммерческая 1 комнатав Амаринтос, Греция
Коммерческая 1 комната
Амаринтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Предлагается на продажу комплекс из 8 квартир, в городе Амаринтос. Квартиры расположены на 1…
Отель 1 комнатав Амаринтос, Греция
Отель 1 комната
Амаринтос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
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