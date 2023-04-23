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Коммерческая недвижимость в Аливерион, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Аливерион, Греция
Коммерческая 1 комната
Аливерион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Предлагается на продажу четырёхэтажное здание, которое состоит из 12 квартир и двухкоммерчес…
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