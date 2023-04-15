Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. alimos
  7. Складские помещения

Купить склад с видом на горы в alimos, Греция

Склад В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Пилос, Греция
Коммерческая
Пилос, Греция
649 м²
€ 1,254,679
Продажа инвестиционной недвижимости, Пилос, Гиалова, 649 квадратных метров., & Sigma; & epsi…
Коммерческаяв периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 447,911
Продается бизнес общей площадью 900 кв.м в Олимпийской ривьере. Бизнес представляет собой че…
Коммерческая 1 комнатав Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 104,747
Продается коммерческое здание в Батси, остров Андрос. Здание с возможностью изменения исполь…
Отельв Греция, Греция
Отель
Греция, Греция
240 м²
€ 577,307
Продается комплекс апартаментов площадью 240 кв.м на полуострове Ситония. Комплекс состоит и…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 39,158
Продается магазин 123 кв.м. находящийся не далеко от центра города Салоники. Из магазина мож…
Коммерческая 1 комнатав Поликастрон, Греция
Коммерческая 1 комната
Поликастрон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 29,368
Продается бизнес площадью 75 кв.м в северной Греции
Коммерческая 4 комнатыв Nauplion, Греция
Коммерческая 4 комнаты
Nauplion, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 581094 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Nafplio Agia Kiriaki за € 250.000. Это 195 кв…
Отель 1 комнатав Акти, Греция
Отель 1 комната
Акти, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,390,443
Продается отель площадью 8000 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается великолепный ви…
Коммерческая 10 комнатв Kavala Prefecture, Греция
Коммерческая 10 комнат
Kavala Prefecture, Греция
10 Количество комнат 365 м² 2 Этаж
€ 55,000
Kavala, Center: Business for sale foreign language center, lifelong learning center, IT cent…
Коммерческая 1 комнатав demos chalkideon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 440,527
Предлагается на продажу земельный участок в городке Халкида на котором расположен коттедж 80…
Коммерческаяв Македонии и Фракии, Греция
Коммерческая
Македонии и Фракии, Греция
580 м²
€ 447,911
Продается бизнес площадью 580 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Бизнес имеет у…
Коммерческая 1 комнатав Gra Lygia, Греция
Коммерческая 1 комната
Gra Lygia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 293,685
Предлагается в продажу коммерческая недвижимость 170 кв.м. на Крите. Здание состоит из магаз…
Realting.com
Перейти