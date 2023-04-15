ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
alimos
Складские помещения
Купить склад в alimos, Греция
Склад
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Kouvaras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,957,897
Продается коммерческое помещение площадью 2400 кв.м. на территории площадью 7820 кв.м. в рай…
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
10 000 м²
€ 1,592,571
Продается коммерческое помещение в городе Катерини. Помещение владеет площадью 10.000 кв.м. …
Коммерческая 3 комнаты
Stironas, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,419,475
Продается бизнес площадью 540 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель
периферия Крит, Греция
4 726 м²
€ 8,958,214
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
621 м²
€ 447,911
Здание * памятник архитектуры * расположено в районе Метаксургио
Коммерческая 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,174,738
Предлагается на продажу коммерческий объект - жилое четырехэтажное здание. На цокольном этаж…
Отель 1 комната
Chaniotis, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 4,227,524
Продается отель площадью 1250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Коммерческая 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,135,580
Продается бизнес площадью 700 кв.м на острове Крит. Бизнес на продажу, расположенный на верш…
Склад 1 спальня
Афины, Греция
€ 41,805
Fillipou ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 WC Площадь: 78 m2, Цоколь этаж, Год постройки: …
Коммерческая 1 комната
Olympiaki Akti Beach, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 83,211
Продается магазин в центре популярного курорта Пиерии. Помещение площадью 57 кв.м. расположе…
Коммерческая 2 спальни
Греция, Греция
500 м²
€ 617,121
Продается бизнес площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Отель 1 комната
Арьирадес, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 196,629
Продаётся каркас строительство710 кв.м, состоящий из 4 уровней. В собственности имеется земе…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты