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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в alimos, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав alimos, Греция
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается здание офисных помещений в приморском районе Алимос г. Афины. Здание состоит из 4 …
Коммерческая 1 комнатав alimos, Греция
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,500,000
Продается бизнес площадью 750 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
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