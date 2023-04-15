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Продажа офисных помещений в alimos, Греция

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2 объекта найдено
Офис 1 спальняв alimos, Греция
Офис 1 спальня
alimos, Греция
180 м²
€ 299,000
Код недвижимости: 1511 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, на 1-м э…
Офисв alimos, Греция
Офис
alimos, Греция
180 м²
€ 150,000
Код недвижимости: 1512 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, в подвале в Илиуп…
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