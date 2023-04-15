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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в alimos, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав alimos, Греция
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 7,500,000
Продается бизнес площадью 750 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комнатав alimos, Греция
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагаются на продажу здание коммерческого назначения общей площадью в 1,956 кв.м в районе…
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