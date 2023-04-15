Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. alimos
  7. Недвижимость для инвестиций

Купить инвестиционная недвижимость с видом на море в alimos, Греция

Инвестиционная В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 комнатав Лептокарья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лептокарья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,174,738
Продается бизнес площадью 141 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается великолепный …
Отельв Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
1 650 м² 1 Этаж
€ 2,986,071
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 Ванная 42 WC Площадь: 1 m2, 6 Уровни, Не важно, Бассейн,…
Коммерческая 1 комнатав Evrypedo, Греция
Коммерческая 1 комната
Evrypedo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 156,632
Продажа промышленного здания 1000 кв.м. в Драме. Пространство яркое с окнами все вокруг здан…
Отель 1 комнатав Никити, Греция
Отель 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 983,145
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Коммерческая 1 комнатав Кутсунари, Греция
Коммерческая 1 комната
Кутсунари, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 930,001
Предлагаем на продажу комплекс квартир в туристической зоне к востоку от города Иерапетра! К…
Коммерческая 1 комнатав Dionisiou Beach, Греция
Коммерческая 1 комната
Dionisiou Beach, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 411,158
Комплекс состоится из: 2 Квартиры на первом этаже, 1 спальная комната, гостиная, кухня 53 кв…
Коммерческая 1 комнатав Сфакаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Сфакаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 391,579
Продается бизнес общей площадью 255 кв.м. и состоящий из двух квартир и одного таунхауса. Пе…
Коммерческая 7 спаленв Сития, Греция
Коммерческая 7 спален
Сития, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 274,106
Продается Бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Объект расположен на 4 уровнях. Первый у…
Инвестиционная 1 спальняв Эрмуполис, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Эрмуполис, Греция
60 м²
€ 37,824
Ref: 1116 - Продается Ermoupoleos Business - Хранить общую площадь 60 кв.м. Первый этаж. Он …
Коммерческаяв периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
500 м²
€ 3,981,428
Продается бизнес площадью 500 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается вид на море, на г…
Отель 16 комнатв Иерисос, Греция
Отель 16 комнат
Иерисос, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,081,460
Продается отель площадью 740 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море, на город. Н…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 5
€ 734,211
Продается бизнес площадью 504 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. На продажу…
Realting.com
Перейти