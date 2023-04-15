Купить коммерческую недвижимость в alimos, Греция

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Municipality of Athens
alimos
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17 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается бизнес площадью 28 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
Магазин 1 спальня
alimos, Греция
48 м²
€ 50,000
Код недвижимости: 1514 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с магазином общей площадью 48 кв.м, на пер…
Офис 1 спальня
alimos, Греция
180 м²
€ 299,000
Код недвижимости: 1511 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, на 1-м э…
Офис
alimos, Греция
180 м²
€ 150,000
Код недвижимости: 1512 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Офис общей площадью 180 кв.м, в подвале в Илиуп…
Инвестиционная 1 спальня
alimos, Греция
88 м²
€ 35,000
Ссылка: 1131 - Продается Palio Faliro Business общей площадью 88 кв.м. Первый этаж. Площадь …
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается здание офисных помещений в приморском районе Алимос г. Афины. Здание состоит из 4 …
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Помещение площадью 270 кв.м расположено на первом этаже, 3-этажного здания и располагается н…
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 135,000
Продается помещение площадью 130 кв.м., расположенное на цокальном этаже. Есть разрешение на…
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 15,500,000
Предлагается на продажу коммерческое здание площадью 4.500 кв.м. Находится в районе Алимос. …
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 7,500,000
Продается бизнес площадью 750 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение 1.200 кв.м.Помещение состоит из:Подвального п…
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
Комерческое помещение расположено в районе Алимос. В настоящее время объект сдан в аренду по…
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Бизнес площадью 155 кв.м в районе Алимос, отличное месторасположение на самой центральной ул…
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,600,000
Предлагается на продажу 3-х этажное коммерческое здание в районе Глифада Объект состоит из :…
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Предлагается на продажу здание 200 кв.м в районе Илиуполи. Объект состоит из :Первого этажа …
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,720,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площядью 983 кв.м в районе Палео - Фали…
Коммерческая 1 комната
alimos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагаются на продажу здание коммерческого назначения общей площадью в 1,956 кв.м в районе…
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