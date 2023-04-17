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Купить коммерческую недвижимость в Александруполис, Греция

3 объекта найдено
Отель 1 комнатав дим Александруполис, Греция
Отель 1 комната
дим Александруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель расположен на вершине холма в 2,5 км от центра города Александруполи. Есть много досто…
Отель 1 комнатав Therma, Греция
Отель 1 комната
Therma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается гостиница площадью 412 кв.м на острове Самофракия в северной части Эгейского моря.…
Коммерческая 1 комнатав дим Александруполис, Греция
Коммерческая 1 комната
дим Александруполис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается угловой магазин в Александрополисе площадью 840 кв.м, состоящий из подвала, цоколь…

Параметры недвижимости в Александруполис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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