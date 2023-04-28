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Коммерческая недвижимость в Агрия, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Агрия, Греция
Коммерческая 1 комната
Агрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается бизнес площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. У объекта есть солнечные батареи для нагр…
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