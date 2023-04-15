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Купить коммерческую недвижимость в Agios Vasileios Municipality, Греция

2 объекта найдено
Отель 13 комнатв Плакиас, Греция
Отель 13 комнат
Плакиас, Греция
13 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается гостиница площадью 450м2 и которая состоит из двух уровней: На первом уровне распо…
Коммерческая 1 комнатав Kendrochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Kendrochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается бизнес на участке площадью 800 кв.м. на котором построены 3 таунхауса. Каждый таун…

Параметры недвижимости в Agios Vasileios Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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