ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Agios Pavlos Municipal Unit
Офисы
Продажа офисных помещений в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция
коммерческая недвижимость
6
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
150 м²
Предлагается на продажу коммерческой помещение площадью в 150 кв.м. Данное помещение предназ…
€1,06 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, на первой береговой линии
Греция
300 м²
Предлагаем на продажу жилой комплекс, состоящий из 6 апартаментов. Площадь комплекса составл…
€297,116
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с охраной, с камином, с Painted
Aridea, Греция
3
2
142 м²
Property Code: 1722 - House FOR SALE in Midea Panaritis for €145.000 . This 142 sq. m. Hous…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
3 700 м²
Продается коммерческая недвижимость общей площадью 3700 кв.м, расположенная в западной части…
€3,98 млн
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
Продается четырехэтажное здание у самого моря в жилом пригороде г. Салоники. На первом этаже…
€678,415
Рекомендовать
Коммерческая
Маркопулон, Греция
3 000 м²
Код недвижимости: 1577 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Здание общей площадью 3000 кв.м, уровни 2 Marko…
€2,05 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
3
1
90 м²
Код недвижимости: 11255 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Xiropigado за € 220.000. Это …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая
sikelianou, Греция
208 м²
Property Code: 1513 - FOR SALE Side to side Building of total surface 208 sq.m, on the Gr…
€199,000
Рекомендовать
Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€501,112
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
350 м²
Продается бизнес площадью 350 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€875,190
Рекомендовать
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
17
600 м²
4
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
€694,019
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
150 м²
1
Продается бизнес площадью 150 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. На продажу…
€139,922
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL