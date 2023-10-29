Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Agios Pavlos Municipal Unit
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

коммерческая недвижимость
6
Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 150 м²
Предлагается на продажу коммерческой помещение площадью в 150 кв.м. Данное помещение предназ…
€1,06 млн
Отель с видом на море, на первой береговой линии в Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
Греция
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу жилой комплекс, состоящий из 6 апартаментов. Площадь комплекса составл…
€297,116
Коммерческая 3 комнаты с охраной, с камином, с Painted в Aridea, Греция
Коммерческая 3 комнаты с охраной, с камином, с Painted
Aridea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Property Code: 1722 - House FOR SALE in Midea Panaritis for €145.000 . This 142 sq. m. Hous…
Цена по запросу
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 3 700 м²
Продается коммерческая недвижимость общей площадью 3700 кв.м, расположенная в западной части…
€3,98 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 500 м²
Продается четырехэтажное здание у самого моря в жилом пригороде г. Салоники. На первом этаже…
€678,415
Коммерческая в Маркопулон, Греция
Коммерческая
Маркопулон, Греция
Площадь 3 000 м²
Код недвижимости: 1577 - ПРОДАЕТСЯ на фасаде Здание общей площадью 3000 кв.м, уровни 2 Marko…
€2,05 млн
Коммерческая 3 комнаты с камином, с Painted, с bright в периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты с камином, с Painted, с bright
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код недвижимости: 11255 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Северной Кинурии Xiropigado за € 220.000. Это …
Цена по запросу
Коммерческая в sikelianou, Греция
Коммерческая
sikelianou, Греция
Площадь 208 м²
Property Code: 1513 - FOR SALE Side to side Building of total surface 208 sq.m, on the Gr…
€199,000
Отель 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€501,112
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 350 м²
Продается бизнес площадью 350 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
€875,190
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Olympiaki Akti Beach, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Olympiaki Akti Beach, Греция
Комнаты 17
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
€694,019
Коммерческая 1 комната с furnishings в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 150 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. На продажу…
€139,922
Realting.com
Перейти