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  5. Municipality of Neapoli-Sykies

Коммерческая недвижимость в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

9 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается бизнес площадью 65 кв.м в Салониках. Район : Центр
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается бизнес площадью 27 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается коммерческое помещение 35 кв. м. в Центре города Салониках
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается магазин 123 кв.м. находящийся не далеко от центра города Салоники. Из магазина мож…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
В самом центре города, в пешей доступности от центральной набережной и символа города Белой …
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается помещение под магазин, площадью 130 кв.Магазин состоится из двух уровней.Цокольный…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается офисное помещение площадью 33 кв.м. в самом центре города Салоники. Помещение расп…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Помещение н…
Коммерческая 1 комната в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 130,000
Продается коммерческое помещение площадью 144 кв.м в районе Пефка. В настоящее время он сдан…
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