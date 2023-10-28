ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Айос-Николаос
Магазины
Магазины в Айос-Николаос, Греция
коммерческая недвижимость
24
отели
8
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
700 м²
Предлагается на продажу здание площадью 700 кв.м. на участке 768 кв.м. которое состоит из: П…
€944,808
Рекомендовать
Коммерческая 13 комнат с furnishings
Korakies, Греция
13
1 320 м²
1
Комплекс состоит из двенадцати вилл в престижном районе региона Ханья. Виллы были построены …
€599,664
Рекомендовать
Отель 136 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Каландра, Греция
136
8 000 м²
-1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 136 Помещения, 136 Ванная Площадь: 8000 m2, 4 Уровни, Хорошее…
€19,89 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
107 м²
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже 107 кв.м в центре района Глиф…
€666,338
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Ормос Принос, Греция
4
3
Вилла в районе Скала Приноу в Тасосе. Он имеет общую площадь 250 кв.м. Расположен на участке…
€889,462
Рекомендовать
Отель 32 комнаты с видом на море, с furnishings
Pefkochori, Греция
32
1 000 м²
1
Продается небольшая гостиница на первой линии от моря в популярном курортном поселке на п-ов…
€4,16 млн
Рекомендовать
Отель 20 спален с парковкой, с видом на море
Греция
20
745 м²
Бизнес арендуемых комнатыв Халкидиках, высокой инвестиционной стоимости, расположенный прямо…
€2,49 млн
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
1
891 м²
1
Предлагается на продажу здание коммерческого назначение , расположено на одной из главных ул…
€1,95 млн
Рекомендовать
Коммерческая с балконом, с мебелью, с кондиционером
Палиури, Греция
Investment property for sale in the quiet quaint town of PALIOURI with 106 sq meters of livi…
€410,939
Рекомендовать
Отель
Metamorfosi, Греция
210 м²
Property Code: HPS3201 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €1.000.000. This 210 sq. m. H…
€999,396
Рекомендовать
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
550 м²
Продается гостиница на первой линии в 20 метрах от берега в прибрежном поселке региона Пиери…
€895,081
Рекомендовать
Коммерческая
Греция
510 м²
Предлагаем Вашему вниманию новые квартиры в жилом комплексекурортного поселка на п-ве Кассан…
€1,49 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL