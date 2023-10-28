Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Айос-Николаос
  5. Магазины

Магазины в Айос-Николаос, Греция

коммерческая недвижимость
24
отели
8
Магазин В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 700 м²
Предлагается на продажу здание площадью 700 кв.м. на участке 768 кв.м. которое состоит из: П…
€944,808
Коммерческая 13 комнат с furnishings в Korakies, Греция
Коммерческая 13 комнат с furnishings
Korakies, Греция
Комнаты 13
Площадь 1 320 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из двенадцати вилл в престижном районе региона Ханья. Виллы были построены …
€599,664
Отель 136 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Каландра, Греция
Отель 136 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Каландра, Греция
Комнаты 136
Площадь 8 000 м²
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 136 Помещения, 136 Ванная Площадь: 8000 m2, 4 Уровни, Хорошее…
€19,89 млн
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 107 м²
Предлагается на продажу коммерческое помещение на втором этаже 107 кв.м в центре района Глиф…
€666,338
Коммерческая 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Ормос Принос, Греция
Коммерческая 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Ормос Принос, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в районе Скала Приноу в Тасосе. Он имеет общую площадь 250 кв.м. Расположен на участке…
€889,462
Отель 32 комнаты с видом на море, с furnishings в Pefkochori, Греция
Отель 32 комнаты с видом на море, с furnishings
Pefkochori, Греция
Комнаты 32
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается небольшая гостиница на первой линии от моря в популярном курортном поселке на п-ов…
€4,16 млн
Отель 20 спален с парковкой, с видом на море в Греция
Отель 20 спален с парковкой, с видом на море
Греция
Количество спален 20
Площадь 745 м²
Бизнес арендуемых комнатыв Халкидиках, высокой инвестиционной стоимости, расположенный прямо…
€2,49 млн
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 891 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу здание коммерческого назначение , расположено на одной из главных ул…
€1,95 млн
Коммерческая с балконом, с мебелью, с кондиционером в Палиури, Греция
Коммерческая с балконом, с мебелью, с кондиционером
Палиури, Греция
Investment property for sale in the quiet quaint town of PALIOURI with 106 sq meters of livi…
€410,939
Отель в Metamorfosi, Греция
Отель
Metamorfosi, Греция
Площадь 210 м²
Property Code: HPS3201 - Hotel FOR SALE in Sithonia Nikiti for €1.000.000. This 210 sq. m. H…
€999,396
Отель в периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 550 м²
Продается гостиница на первой линии в 20 метрах от берега в прибрежном поселке региона Пиери…
€895,081
Коммерческая в Греция
Коммерческая
Греция
Площадь 510 м²
Предлагаем Вашему вниманию новые квартиры в жилом комплексекурортного поселка на п-ве Кассан…
€1,49 млн
Realting.com
Перейти