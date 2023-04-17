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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Agios Ioannis Renti, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования, находится на пр…
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