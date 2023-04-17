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Купить коммерческую недвижимость в Agios Ioannis Renti, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Здание находится в районе Пирей. В 800-х метрах расположен главный порт Греции - порт Пирей.…
Коммерческая 1 комнатав Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Здание находится в районе Пирей. Состоит из трех этажей. Первый этаж имеет четыре помещения,…
Коммерческая 1 комнатав Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Данный объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования, находится на пр…
Коммерческая 1 комнатав Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,775,000
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческая 1 комнатав Agios Ioannis Renti, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Ioannis Renti, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагается на продажу здание в районе Агиос Иоаннис Рентис,район который располагается оче…
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