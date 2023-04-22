Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Chalcedon
  6. Anchialos
  7. Municipal Unit of Agios Athanasios

Коммерческая недвижимость с видом на море в Agios Athanasios, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Anchialos, Греция
Коммерческая 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продаются помещения под офисы и магазины в пригороде Салоник. Помещения расположены на перво…
Realting.com
Перейти