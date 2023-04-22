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Отели с бассейном в Agios Athanasios, Греция

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1 объект найдено
Отель 7 комнат в Anchialos, Греция
Отель 7 комнат
Anchialos, Греция
7 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 480 кв.м на начальной стадии строительства в пригороде Салоники…
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