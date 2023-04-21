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Отели в Agia Triada, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната в Angelochori, Греция
Отель 1 комната
Angelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается здание площадью 300 кв.м в пригороде Салоник. Здание состоит из 6 квартир. Пять из…
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