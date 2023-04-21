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Коммерческая недвижимость в Agia Triada, Греция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Agia Triada, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Район: Фалиро
Коммерческая 56 комнат в Agia Triada, Греция
Коммерческая 56 комнат
Agia Triada, Греция
56 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,048,359
Продаётся коммерческое здание в пригороде Салоник. Здание, площадью 1600 кв.м. функционирует…
Коммерческая 1 комната в Agia Triada, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Triada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 265,000
На продажу выставлены 4 квартиры, расположенные в одном здании. Каждая из квартир имеет 2 сп…
Отель 1 комната в Angelochori, Греция
Отель 1 комната
Angelochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается здание площадью 300 кв.м в пригороде Салоник. Здание состоит из 6 квартир. Пять из…
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