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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в Agia Marina, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 830 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
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