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Купить коммерческую недвижимость в Agia Marina, Греция

5 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 830 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на…
Коммерческая 1 спальняв Kitsi, Греция
Коммерческая 1 спальня
Kitsi, Греция
770 м²
€ 900,000
Код недвижимости: 1575 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Здание общей площадью 770 кв.м,…
Коммерческая 1 комнатав Kitsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Kitsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 460,000
Продается помещение в районе Вари на юге Афин.Отличный инвестиционный проект! В данный момен…
Коммерческая 1 комнатав Kitsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Kitsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается четырехуровневое здание площадью 880 кв.м под выставочный центр машин. Площадь зем…
Коммерческая 1 комнатав Kitsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Kitsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,500,000
Шестиэтажное здание расположено в районе Вула, одном из самых благоустроенных, красивых и пр…
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