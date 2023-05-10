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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Эгейских островов, Греция

Municipality of Rhodes
26
Родос
25
Municipality of Mykonos
10
Миконос
7
Municipality of Andros
6
Municipality of Thira
5
demos lerou
3
Municipality of Eastern Samos
3
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22 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Batsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Batsi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 430,000
Коммерческая 1 комната в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Ано-Мера, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано-Мера, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,250,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Koskinou, Греция
Коммерческая 1 комната
Koskinou, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Коммерческая 1 комната в Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Коммерческая 1 комната в Ялиссос, Греция
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 580,000
Коммерческая 1 комната в Лаханья, Греция
Коммерческая 1 комната
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 440,000
Коммерческая 1 комната в Фалираки, Греция
Коммерческая 1 комната
Фалираки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,650,000
Отель 1 комната в Линдос, Греция
Отель 1 комната
Линдос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Коммерческая 10 спален в Piso Livadi, Греция
Коммерческая 10 спален
Piso Livadi, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 1
€ 950,000
Отель 1 комната в Элитас, Греция
Отель 1 комната
Элитас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 640,000
Коммерческая 1 комната в Schinoussa, Греция
Коммерческая 1 комната
Schinoussa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Отель 1 комната в Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 26,600,000
Отель 1 комната в Перисса, Греция
Отель 1 комната
Перисса, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Коммерческая 7 комнат в Batsi, Греция
Коммерческая 7 комнат
Batsi, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
€ 680,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 920,000
Коммерческая 1 комната в Klouvas, Греция
Коммерческая 1 комната
Klouvas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Отель 1 комната в Manolates, Греция
Отель 1 комната
Manolates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Коммерческая 1 комната в Plintri, Греция
Коммерческая 1 комната
Plintri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,400,000
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