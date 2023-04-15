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Купить отель в периферийная единица Ахайя, Греция

Municipality of West Achaea
2
Municipal Unit of Dymi
2
Като Ахая
2
Патры
2
Municipal Unit of Vrachneika
1
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4 объекта найдено
Отель 1 комнатав Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
Отель 1 комнатав Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
Отель 1 комнатав Патры, Греция
Отель 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница на побережье города Патра. В отеле 38 но…
Отель 1 комнатав Патры, Греция
Отель 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-звездочный отель площадью 800 кв.м., расположенный в центральной части Патры. Он…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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