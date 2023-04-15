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Купить коммерческую недвижимость в периферийная единица Ахайя, Греция

Патры
5
Municipality of West Achaea
3
Municipal Unit of Dymi
2
Като Ахая
2
Municipal Unit of Larissos
1
Municipal Unit of Paralia
1
Municipal Unit of Vrachneika
1
12 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Предлагается на продажу двухэтажное здание 240 кв.м в городе Патра. Объект состоит из:Цоколь…
Отель 1 комнатав Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Гостиничный комплекс находится на полуострове Пелопоннес в городе Ахайа. Центральное здание …
Коммерческая 1 комнатав Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается бизнес площадью 75 кв.м на Западном Пелопоннесе. Недвижимость продается с мебелью.…
Коммерческая 1 комнатав Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 195,000
Продается трехэтажное здание площадью 390 кв.м в Патре. На первом этаже находится 3 гаража и…
Коммерческая 1 комнатав Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается пятиэтажное здание с шестью двухкомнатными квартирами, по две квартиры на каждом э…
Отель 1 комнатав Като Ахая, Греция
Отель 1 комната
Като Ахая, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Гостиница - пансион находится на берегу курортного поселка Нифорейка на полуострове Пелопонн…
Коммерческая 1 комнатав Skioessa, Греция
Коммерческая 1 комната
Skioessa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Помещение расположено в городе Патра. Находится в центре города, на площади, рядом со всеми …
Отель 1 комнатав Патры, Греция
Отель 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Предлагается на продажу четырехзвездочная гостиница на побережье города Патра. В отеле 38 но…
Коммерческая 1 комнатав Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Предлагается на продажу бизнес - кафе ресторан бар, расположенный недалеко от города Патра, …
Отель 1 комнатав Патры, Греция
Отель 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-звездочный отель площадью 800 кв.м., расположенный в центральной части Патры. Он…
Коммерческая 1 комнатав Патры, Греция
Коммерческая 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Предлагается на продажу пятиэтажное квартирное здание, площадью в 625 кв.м. в городе Патра, …
Коммерческая 1 комнатав Кагкади, Греция
Коммерческая 1 комната
Кагкади, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Магазин находится вКакгади. На данный момент сдается в аренду

Параметры недвижимости в периферийная единица Ахайя, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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