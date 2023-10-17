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Продажа офисных помещений в 5-я муниципальная община Афин, Греция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Офис 1 спальня в Афины, Греция
Офис 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Площадь 110 м²
Ref: 163 - Офис Galatsi Продается 1 Площадь, 2 туалета, площадь 110 кв.м, 1-й этаж, Год пост…
€115,000
Realting.com
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