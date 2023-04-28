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Коммерческая недвижимость в 5e demotike koinoteta athenon, Греция

3 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 69,000
Предлагается на продажу помещение для коммерческого использования, которое находится в центр…
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Предлагается на продажу коммерческое помещение площадью в 180 кв.м. Помещение расположено в …
Коммерческая 1 комната в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Магазин расположен в районе Педион ту Ареос
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