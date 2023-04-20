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Купить коммерческую недвижимость в Виттенберге, Германия

1 объект найдено
Коммерческаяв Виттенберге, Германия
Коммерческая
Виттенберге, Германия
1 604 м²
€ 1,430,000
Доход с аренды в год: 96 886 €Доход в месяц: 8 074 €Земельный участок: 7227 кв. мГод построй…
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