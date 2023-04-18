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Купить магазин в Вильгельмсхафен, Германия

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2 объекта найдено
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 3,250,000
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 16,500,000
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…
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