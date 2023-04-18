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Купить коммерческую недвижимость в Вильгельмсхафен, Германия

4 объекта найдено
Коммерческаяв Вильгельмсхафен, Германия
Коммерческая
Вильгельмсхафен, Германия
Цена по запросу
Retail facility in the heart of Lower Saxony, Germany.A retail facility for sale - a superma…
Коммерческаяв Вильгельмсхафен, Германия
Коммерческая
Вильгельмсхафен, Германия
Цена по запросу
Shopping center in the easternmost part of Lower Saxony, Germany.Object for sale - a shoppin…
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 3,250,000
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 16,500,000
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…
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